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AFAD açıkladı: 5 ilde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika

AFAD açıkladı: 5 ilde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

29.07.2021 15:52
AFAD açıkladı: 5 ilde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 vatandaşın hayatını kaybettiği yangınlarda alevlerden etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilirken, Osmaniye'de Kırmacılı köyündeki evler ile Ürün ve Dombullu yaylalarının tahliye edildiği, Adana'da ise 5 mahalle ve bir köyde tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AFAD, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla'da çıkan yangınlarla ilgili açıklamada bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz günü öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı görev yapıyor. SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangında 3 vatandaş hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 138 vatandaş etkilendi. Yangından etkilenen 58 vatandaşın tedavileri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ise bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edildi.

Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilirken, çalışmalara destek vermek üzere Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 20 personel ile İzmir AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 7 personel Antalya'da görevlendirildi. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilirken, yangında birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı. Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme üniteleri, 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildi.

MERSİN'DEKİ YANGINDA BARINMA İHTİYACI İÇİN 695 KİŞİLİK KAPASİTE HAZIRLANDI

28 Temmuz'da Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen orman yangınına ise 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazözle müdahale ediliyor. Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirildi. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlandı. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 araç ve 6 personel görevlendirdi.

OSMANİYE'DE İKİ AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

28 Temmuz'da Osmaniye'nin Kırmacılı köyü ve Karacalar mevkilerinde meydana gelen iki ayrı orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinası, 1 JCB, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale ediliyor. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirildi. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülürken, Kırmacılı köyünde yangına müdahale devam ediyor. Kırmacılı köyündeki evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilirken, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edildi.

ADANA'DA 5 MAHALLE VE BİR KÖYDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

28 Temmuz tarihinde Adana'da 21 noktada meydana gelen orman yangınlarına 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale ediliyor. Meydana gelen yangınlardan 7 vatandaş etkilenirken, Sağlık Bakanlığından 8 ambulans, 1 UMKE aracı ve 27 personel bölgeye sevk edildi. Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 18 personel bölgede görevlendirildi. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 vatandaşın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi. Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahalleleri ile Aladağ ilçesine bağlı Boztahta köyünde tahliye çalışmaları sürüyor.

MUĞLA MARMARİS'TEKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Muğla AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirildi. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline karşı tahliye planlamasına başlandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

AFAD açıkladı: 5 ilde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Osmaniye, Mersin, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD açıkladı: 5 ilde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor - Son Dakika


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