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İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13.11.2023 18:21  - Güncelleme: 18:37

İran'ın Türkiye sınırına yakın noktasında bulunan Maku kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ağrı, Iğdır ve Van'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre İran'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ağrı, Iğdır ve Van'dan da hissedildi.

TÜRKİYE SINIRINA 25 KİLOMETRE MESAFEDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü, İran'ın Türkiye sınırına yakın noktasında bulunan Maku kentinin kuzeyi olarak rapor edildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin Türkiye sınırına mesafesi ise 25 kilometre olarak ölçüldü.

AĞRI, IĞDIR VE VAN'DAN HİSSEDİLDİ

Saat 17.58'de meydana gelen ve merkez üssü İran olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Ağrı, Iğdır ve Van'da da hissedildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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