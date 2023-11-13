İran-Türkiye sınırında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre İran'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ağrı, Iğdır ve Van'dan da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssü, İran'ın Türkiye sınırına yakın noktasında bulunan Maku kentinin kuzeyi olarak rapor edildi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin Türkiye sınırına mesafesi ise 25 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 17.58'de meydana gelen ve merkez üssü İran olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Ağrı, Iğdır ve Van'da da hissedildi.
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