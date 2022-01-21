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AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışları üzerine faaliyete geçti - Son Dakika

AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışları üzerine faaliyete geçti

21.01.2022 20:00
AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışları üzerine faaliyete geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 52 ili etkileyecek yoğun kar yağışı tahmini nedeniyle yurt genelinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu gerçekleştirecek Türkiye Acil Durum Yönetim Merkezinin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 52 ili etkileyecek yoğun kar yağışı tahmini nedeniyle yurt genelinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu gerçekleştirecek Türkiye Acil Durum Yönetim Merkezinin faaliyete geçtiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen 52 ili etkileyecek yoğun yağış tahmini nedeniyle AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin, 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başladığı belirtildi.

Merkezde, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) görevli bakanlık, kurumlardan temsilciler ile belediye ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, yurt genelinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ülke genelinde son 72 saatte meydana gelen olumsuz hava koşullarının etkilerinin, İl Afet Müdahale Planları kapsamında yerel kapasite ve destek illerin katkısıyla yönetildiği aktarıldı.

Açıklamada, yoğun kar yağışı ve don tahminlerinin gelecek günler için artması nedeniyle, ulusal kapasitenin teyakkuza geçirildiği belirtilerek, "AFAD Afet ve Acil Durum Merkezinin faaliyete geçmesi ile risklerin ve zararların en aza indirilmesi, olası müdahale ve iyileştirme çalışmalarının daha etkin bir şekilde koordine edilmesi amaçlanıyor." denildi.

"İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri de 7/24 esasına geçirildi"

TAMP kapsamında acil hizmet sağlayan 28 çalışma grubundan ihtiyaç duyulanların faaliyete alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ana çalışma grupları dışında iki ilave grubun da bulunduğu merkez saat 14.00'te çalışmalarına başladı. Çalışmalarına başlayan gruplar arasında Ulaşım Alt Yapı Grubu, Güvenlik ve Trafik Grubu, Beslenme Grubu, Arama ve Kurtarma Grubu, Nakliye Grubu, Haberleşme Grubu, Sağlık Grubu, Tahliye ve Yerleştirme Planlama Grubu, Barınma Grubu, Teknik Destek ve İkmal Grubu bulunuyor. İlave gruplar ise Hava Araçları Koordinasyon Grubu ve İletişim Grubu. Ülkemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel düzeyde 52 ilde, TAMP'ın uzantısı İl Afet Müdahale Planlarına göre çalışma grupları faaliyete geçti. İlgili yerel kurumlardan temsilcilerin çalışmaya başladığı 52 ilde, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri de 7/24 esasına geçirildi. Kalan 29 il içinse teyakkuz talimatı gönderildi."

AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışları üzerine faaliyete geçti
AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışları üzerine faaliyete geçti

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Türkiye, AFAD, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi kar yağışları üzerine faaliyete geçti - Son Dakika


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