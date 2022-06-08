"AFAD Acil" mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi - Son Dakika
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"AFAD Acil" mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi

08.06.2022 11:48

Vatandaşların afet öncesinde, anında ve sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla geliştirilen "AFAD Acil" mobil uygulaması, bugüne kadar 350 binden fazla indirildi.

Vatandaşların afet öncesinde, anında ve sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla geliştirilen "AFAD Acil" mobil uygulaması, bugüne kadar 350 binden fazla indirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, vatandaşların afet ve deprem anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşmasını sağlayan mobil uygulama, tüm IOS ve Android kullanıcıları tarafından App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine, mobil uygulamanın amacının, tek tuşla insan hayatına dokunmak olduğunu söyledi.

Herhangi bir afet ya da acil durum anında, tek tuşla durumun bildirilmesiyle profesyonel ekiplerin olay yerine ulaştığını anlatan Tosun, "Mobil uygulama, 'Yaralıyım', 'Enkaz altındayım' veya 'Yaşadığım yerdeki toplanma alanı nerede?' gibi konulara çözüm sunuyor. Herkesin indirmesi çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Tosun, hayati öneme sahip uygulamayı, her vatandaşın cep telefonuna indirebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Temennimiz indirme sayısının daha da artması. Şu ana kadar indirme sayısı 350 bini aşmış durumda. Bu sayı her gün artmaya devam ediyor. Ayrıca mobil uygulamada afet öncesinde yapılması gerekenlerle ilgili eğitim videoları da bulunuyor. Bu videolarla kendinize ve çevrenize daha faydalı bir AFAD gönüllüsü oluyorsunuz. Önce kendiniz, daha sonra da tüm insanlık için AFAD gönüllüsü olmak önemli."

AFAD Acil mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi
AFAD Acil mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi
AFAD Acil mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi
AFAD Acil mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'AFAD Acil' mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "AFAD Acil" mobil uygulaması bugüne kadar 350 binden fazla indirildi - Son Dakika
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