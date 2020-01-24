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AFAD: "AFAD'ın 28 il müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin...
6 saat önce
AFAD: "AFAD'ın 28 il müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:26 Kaynak: AA
AFAD: "AFAD'ın 28 il müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi."
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