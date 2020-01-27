AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ... - Son Dakika

AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ...

6 saat önce

AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır.

AFAD:

AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 516'sı taburcu edilmiştir." - ANKARA

Deprem, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gönderilen yardım kargolarından ücret almayacak
Berna Laçin, kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a cevap verdi: Terbiye yoksunu üslup Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı Aç kurtların köpeklere kurduğu akıl almaz tuzak kamerada!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 14:57:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]