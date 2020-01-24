Son Dakika › Güncel › AFAD: 'Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.' - Son Dakika
AFAD: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."
6 saat önce
AFAD: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:24 Kaynak: AA
AFAD: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."
Son Dakika Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler