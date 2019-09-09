Son Dakika Haberleri: AFAD: "Afet ve Acil Durum Çantanız Hazır Olsun"
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AFAD: "Afet ve Acil Durum Çantanız Hazır Olsun"

1 saat önce

"#AfetlereHazırOl" sloganıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi 3. ayına girdi.

AFAD:

Bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği afetlere hazırlık yılının eylül ayı teması ise "Afet ve Acil Durum Çantası" olarak belirlendi. Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

Afet ve Acil Durum Çantanızı Önceden Hazırlayın

AFAD İl Müdürlüğünün açıklamasında, afet ve acil durumlarda altın saatler olarak ifade edilen olaydan sonraki ilk 72 saatin, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, afet ve acil durum çantasının hazır olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, afet ve acil durum çantasında acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemelerin bulunması gerektiği, acil durumlarda bu malzemelerin tedarik edilebilmesi için zaman olmayacağından çantanın önceden hazır bulundurmasının faydalı olacağı, meydana gelen bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olamayacağından yardım alınmasının saatler belki de günler sürebileceği, bu sebeple çantada en az 72 saat hayatta kalmayı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin bulunması gerektiği ifade edilirken çantaya yerleştirilen ve bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Çanakkale, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:10 Kaynak: Bültenler
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