AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli

Savaşta kullanması için çok sayıda SİHA gönderdiler ama çoğu arızalı çıktı

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kuvvetli yağışlara karşı; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

YARIN SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK

AFAD tarafından gönderilen uyarıda, kuvvetli yağışın başlama tarihine ilişkin de bilgi verildi. Buna göre yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşların, evlerden çıkarken tedbir alması gerektiğini altı çizildi.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (Akom)'dan yapılan açıklamada, Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 3 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

"3 EYLÜL'E KADAR DİKKATLİ OLUNMALI"

Akom'dan yapılan açıklamada, " İstanbul'da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. AKOM, İstanbul il geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar vatandaşları her ihtimale karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri adına uyardı.