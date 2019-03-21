Son Dakika Haberleri: Afad Afrin'e Gıda Desteğini Sürdürüyor

Afad Afrin'e Gıda Desteğini Sürdürüyor

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de yaklaşık 4 bin 500 kişiye gıda yardımında bulundu.

Afad Afrin'e Gıda Desteğini Sürdürüyor, System.String[]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de yaklaşık 4 bin 500 kişiye gıda yardımında bulundu.


AFAD, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesinde ihtiyaç sahibi 700 aileye gıda kolisi dağıttı.

Şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri bulunan yardım kolileriyle yaklaşık 4 bin 500 kişinin aylık gıda ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

AA muhabirine açıklama yapan Racu Yerel Meclisi Gıda Sorumlusu Nevres Bilal, "Şu an Racu'da ihtiyaç sahibi 700 aileye AFAD'ın desteğiyle gıda dağıtımı yapıyoruz. AFAD bizleri yalnız bırakmadı. İnşallah destekleriyle daha da rahat bir ortama kavuşacağız." dedi.

Yardımı alanlardan Ebu Mahmut da yerel meclis ve AFAD'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Racu halkının gıda ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı." ifadesini kullandı.

Afrin'in Racu beldesinde bin 200 aile yaşıyor.

AFAD, 8 yılını dolduran Suriye iç savaşının başından bu yana insani, lojistik ve arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Afrin, AFAD, Güncel
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