AFAD Afyonkarahisar ekibi deprem bölgesi İzmir'e hareket etti - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yola çıktıkları belirtildi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem bir çok kentte hissedilirken, İzmir'de ise yıkıma neden oldu. Depremin ardından çevre kentlerdeki arama kurtarma ekipleri harekete geçerken Afyonkarahisar AFAD'dan da bir ekip İzmir'de doğru yola çıktı. Ekibin yıkım olan yerlerdeki aram kurma çalışmalarına destek olacakları öğrenildi. 8 kişiden oluştuğu öğrenilen ekibin kaç gün görev yapacağının ise belli olmadığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR