Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

05.12.2020 16:04
Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

VALİLİK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK YOKAntalya Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

VALİLİK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK YOK

Antalya Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bölgedeki ilçeler ile görüşmelerin devam ettiği, herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi.Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.Antalya AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ise kent genelinde bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.AFAD Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda da deprem sonrası olumsuz bir ihbar olmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.'YIKICI BİR ÖZELLİĞİ YOK'Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, "Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bulunan Kıbrıs yayı üzerinde meydana geldi. Yıkıcı bir özelliği yok. İleride risk yaratıp yaratmayacağı daha sonra yorumlanabilir" dedi.'TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini söyledi. Böcek paylaşımında, "Tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

Gazipaşa, Akdeniz, Antalya, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika


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