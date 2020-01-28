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AFAD: "Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi."
6 saat önce
AFAD: "Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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