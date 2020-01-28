AFAD: "Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi." - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.' - Son Dakika

AFAD: "Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

6 saat önce

AFAD: "Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD:

AFAD: " Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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