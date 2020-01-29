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AFAD: "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."
34 dakika önce
AFAD: "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
AFAD: " Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA
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