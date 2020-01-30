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AFAD: "Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana...
20 dakika önce
AFAD: "Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 04.28'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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