AFAD : " Akdeniz 'de, Muğla 'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Dalaman ve Fethiye'deki depremle ilgili belediye başkanları açıklama yaptı