AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...
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AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA
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