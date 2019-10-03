Son Dakika Haberleri: AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...

58 dakika önce

AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

AFAD:

AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA

Dalaman, Akdeniz, Deprem, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı
Son Dakika: Akdeniz'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Dalaman ve Fethiye'deki depremle ilgili belediye başkanları açıklama yaptı Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 09:08:18. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]