Son Dakika Haberleri: - AFAD: "Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...
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- AFAD: "Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...

15 dakika önce

- AFAD: "Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

- AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

- AFAD: Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...

Dalaman, Akdeniz, Muğla, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
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