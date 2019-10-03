- AFAD: "Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem...
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- AFAD: "Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
- AFAD: " Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
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