- AFAD : " Akdeniz 'de, Muğla 'nın Dalaman ilçesi açıklarında, saat 7.44'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Dalaman ve Fethiye'deki depremle ilgili belediye başkanları açıklama yaptı