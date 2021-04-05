AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi - Son Dakika

AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi

05.04.2021 10:15
AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi, System.String[]

Kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavı hazırlıklarını sürdüren AKUT Eskişehir ekibine; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavı hazırlıklarını sürdüren AKUT Eskişehir ekibine; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen eğitimde, kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavına katılacak olan 16 AKUT Eskişehir gönüllüsüne KBRN farkındalık ve temel bilgiler anlatıldı. Eskişehir AFAD görevlileri tarafından yapılan eğitimde KBRN vakalarını tespit etme, teşhis etme ve arındırma işlemleri ile birlikte personel ve araç dekontaminasyonu hakkında açıklamalarda bulunuldu. KBRN saldırılarına karşı alınacak tedbirler eğitim sürecinde aktarıldı. KBRN olaylarında kullanılan maske ve koruyucu kıyafetlerin nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak gösterilirken, her türlü gaza duyarlı olan detektörün kullanımı da gösterildi.

Eğitim sonunda AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar ve personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi
AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi
AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi

Arama Kurtarma, Eskişehir, Kimyasal, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi - Son Dakika


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