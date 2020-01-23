AFAD: "Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının... - Son Dakika

AFAD: "Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının...

6 saat önce

AFAD: "Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur.

AFAD:

AFAD: "Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibarıyla 10 adet artçı deprem olmuş olup, en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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