Son Dakika › Güncel › AFAD: 'Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının... - Son Dakika
AFAD: "Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının...
6 saat önce
AFAD: "Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
AFAD: "Ankara Akyurt'ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, doğrultu atımlı Çankırı fayının güney ucunda olmuştur. Şu an itibarıyla 10 adet artçı deprem olmuş olup, en büyük artçı 3,0 olarak saptanmıştır." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Manisa'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Yaşlı adamın cesedi Ergene Nehri'nde bulundu Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı