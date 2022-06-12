AFAD: "İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır" - Son Dakika
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AFAD: "İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır"

12.06.2022 20:37
AFAD: "İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır"

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

AFAD: İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır
AFAD: İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır

YORUMLAR
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AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (4) AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor (4)
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD: 'İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD: "İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır" - Son Dakika
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