AFAD: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir" - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir"

11.06.2022 18:39
AFAD: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir"

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ankara'da araç içinde sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 kişilik ekibin olay bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ankara'da araç içinde sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 kişilik ekibin olay bölgesine yönlendirildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısı 2217'ye ulaşmıştır. Araç içinde sele kapılan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD'dan 21, JÖAK'tan 23 kişilik ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir" denildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

YORUMLAR
500
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı' İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı' Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı' Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşı kurtarmak için bölgeye personel yönlendirilmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement