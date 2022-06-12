Açıklamada, " Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki afet grupları, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFAD, Ankara'daki sel dolayısıyla 774 ihbar ulaştığını bildirdi - Son Dakika

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