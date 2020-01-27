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AFAD: "Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
6 saat önce
AFAD: "Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
AFAD: " Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi" - ANKARA
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