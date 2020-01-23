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AFAD: "Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."
6 saat önce
AFAD: "Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
AFAD: " Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA
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