AFAD: "Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.' - Son Dakika

AFAD: "Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."

6 saat önce

AFAD: "Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

AFAD:

AFAD: " Ankara'nın, Akyurt ilçesinde saat 06.54'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA

Ankara, Deprem, Akyurt, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
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