AFAD: "Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.' - Son Dakika

AFAD: "Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

6 saat önce

AFAD: "Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD:

AFAD: " Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
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