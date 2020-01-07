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AFAD: "Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."
6 saat önce
AFAD: "Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
AFAD: " Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 08.01'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." - ANKARA
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