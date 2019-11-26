Son Dakika Haberleri: AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek
Son Dakika Güncel AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek - Son Dakika

AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderileceğini bildirdi.

AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderileceğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gidiyor."

Arnavutluk, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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