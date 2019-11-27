AFAD, Arnavutluk'taki depremin merkez üssünde

6,2'lik depremin sarstığı Arnavutluk'a giden AFAD koordinasyonundaki Türk ekibi, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmaları yürütüyor. Ekipteki 15 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, depremin merkezi üssü olan Dıraç şehrinde enkazlarda canlı arıyor.

6,2'lik depremin sarstığı Arnavutluk'a giden AFAD koordinasyonundaki Türk Ekibi, bölgede arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmaları yürütüyor. Ekipteki 15 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, depremin merkezi üssü olan Dıraç şehrinde enkazlarda canlı arıyor. AFAD koordinasyonundaki ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi depremzedelere tıbbi destek verirken Türk Kızılay ve AFAD İnsani Yardım Ekibi ise acil insani ihtiyaçları karşılamak için çalışıyor. Barınma ihtiyacı için bölgede AFAD aile çadırları kuruluyor.

ARNAVUTLUK'UN YARDIM ÇAĞRISINA TÜRKİYE'DEN HIZLI YANIT

Türkiye, Arnavutluk'taki afetzedeleri kurtarmak, tedavi etmek ve hayatta tutmak için AFAD koordinasyonunda harekete geçti. Arnavutluk'un yardım çağrısı yapması ile harekete geçen Türkiye, çağrıya, 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibini 10. saatte ulaştırarak karşılık verdi. Aralarında AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay üyelerinin bulunduğu Türk Ekibi, depremin ilk akşamından itibaren alanda çalışıyor. AFAD Arama Kurtarma ekibi hayat kurtarmak için enkaz alanında gayret gösterirken AFAD İnsani Yardım Ekibi de bölgede ihtiyaç analizi yapıyor.

ÜLKEDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN TAHLİYE VE TRANSFER OPERASYONU

Ülkedeki depremden etkilenen 23 Türk vatandaşı, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tahliye ve transfer operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. İlk gece Ankara'da misafir edilen vatandaşlardan 16'sı uçakla İzmir'deki, kalanı farklı şehirlerdeki evlerine ve ailelerine kavuşturuldu. Enkazdan yaralı çıkan vatandaş ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile İzmir'e getirildi, hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

TÜRKİYE'DEN YÜKLENEN İNSANİ YARDIM YOLA ÇIKTI

Arnavutluk'taki depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılayı yardım tırlarını yola çıkardı. Türkiye'nin İnsani Yardım tırları, 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen setini bölgeye ulaştıracak.

ARNAVUTLUK'TA YAŞANAN DEPREM

Ülkenin başkenti Tiran'a 30 km mesafede bulunan Dıraç şehrinde 26 Kasım sabahı TSİ 5.54'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, ilk andan itibaren Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmelerde depremin ciddi şekilde hissedildiği bilgisini aldı. Şuana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 650 kişinin yaralandığı ülkede, pek çok bina da hasar gördü.

Dıraç, Thumane ve Kenete bölgesinde tamamen yıkık durumda bulunan 9 binada enkaz altında bulunan kişileri çıkarmak için arama kurtarma sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalarda şu ana kadar ulusal ve uluslararası ekipler tarafından 45 kişi enkaz altından kurtarıldı.

(İHA)