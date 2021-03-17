AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi - Son Dakika

AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
17.03.2021 18:13
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.
Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."
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