AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden cami cemaatine afet eğitimi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü tarafından Aydın'da Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklara ve cami cemaatine afet farkındalık eğitimi veriliyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla AFAD Aydın İl Müdürlüğü afet farkındalık eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Son zamanlarda yaşanan orman yangınları ile birlikte afet eğitimlerinin önemi bir kez daha gözler önüne serilirken, gerçekleştirilen eğitimlerle vatandaşlar ilgili konular hakkında daha da duyarlı ve bilinçli hale getiriliyor. Belirlenen program ve gelen talepler doğrultusunda eğitimlerini sürdüren AFAD Aydın İl Müdürlüğü ekipleri, Aydın'da Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklara ve camii cemaatine afet farkındalık eğitimi veriliyor. Camii cemaatine ve çocuklara olası bir afet anında yapılması gerekenleri aktaran yetkiler eğitimlerini çeşitli bilgilendirici broşürler ile de destekliyor. - AYDIN