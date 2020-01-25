AFAD bağış yapmak isteyen vatandaşlar için hesap numaralarını yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD bağış yapmak isteyen vatandaşlar için hesap numaralarını yayınladı - Son Dakika

AFAD bağış yapmak isteyen vatandaşlar için hesap numaralarını yayınladı

6 saat önce

Elazığ ve Malatya illerinde 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım taleplerinin yoğun bir şekilde gelmesi sonucunda AFAD yardımlar için hesap numaralarını yayınladı.

AFAD bağış yapmak isteyen vatandaşlar için hesap numaralarını yayınladı, System.String[]

Elazığ ve Malatya illerinde 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım taleplerinin yoğun bir şekilde gelmesi sonucunda AFAD yardımlar için hesap numaralarını yayınladı.

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım hesap numaralarını yayındı. AFAD Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır" notu düşüldü.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:15 Kaynak: İHA
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