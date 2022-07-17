AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına, 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, destek amacıyla bölgeye AFAD koordinasyonunda Bursa, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Yalova, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir illerinden su tankeri ve iş makinesi görevlendirilmesi yapıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına, 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD: 'Balıkesir'de çıkan yangına 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale ediliyor' - Son Dakika

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