AFAD, Balıkesir'de meydan gelen depremde olumsuz bir ihbarın alınmadığını bildirdi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydan gelen 4,7 büyüklüğünde deprem sonrasında herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir çevre illerde saha tarama çalışmalarının devam ettiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşerilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, depremin ardından 112 Acil Ekiplerinin bölgeyi taramak üzere görevlendirildiğini bildirerek, "İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

Koca, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.