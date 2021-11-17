AFAD Balıkesir İl Müdürü Şahin, Gönen'de düzenlenen seminere katıldı - Son Dakika

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında Gönen'de düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Şahin, kurum olarak toplumda deprem bilincinin oluşturulması amacıyla 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlendiğini ve tüm illerde afet eğitim seferberliğinin başlatıldığını söyledi.

Şahin, Balıkesir Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlarla iş birliği içinde afet farkındalık, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer farkındalık, şüpheli posta, sivil savunma, yangın, arama ve kurtarma konularında eğitimlerin verildiğini aktardı.

Balıkesir'in deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Şahin, Balıkesir'de olabilecek depreme karşı hazır olduklarını ifade ederek, "Balıkesir'deki fay hatları büyük bir tehlike arz ediyor. Her yıl güncellenen planlarda ilimizin jeolojik durumu göz önüne alınarak deprem senaryoları üretilmekte ve elde edilen sonuçlarla kapasite geliştirme kararları alınmaktadır. Bu kapsamda afet öncesi risk, zarar azaltma, hazırlık, afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının İl Afet Müdahale Planı ile yerel düzey çalışma grup planları üzerinden yürütülüyor." diye konuştu.

Toplantıya, Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, kamu kurum müdürleriyle, muhtarlar katıldı.