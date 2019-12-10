Son Dakika Haberleri: AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. - Son Dakika

AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

6 saat önce

AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu., System.String[]

AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. - ANKARA

Altıeylül, Balıkesir, Deprem, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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