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AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
6 saat önce
AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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