AFAD : Balıkesir 'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. - ANKARA

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Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı