AFAD, baraj havzasında mahsur kalan hayvanları kurtardı - Son Dakika
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AFAD, baraj havzasında mahsur kalan hayvanları kurtardı

6 saat önce

Siirt'te, su tutmaya başlayan Ilısu Barajı havzasında mahsur kalan kedi ve köpekler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te, su tutmaya başlayan Ilısu Barajı havzasında mahsur kalan kedi ve köpekler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kurtalan ilçesinin Yuvalı köyü Bozdoğan mezrasında, su tutmaya başlayan Ilısu Barajı altında kalan yerleşim alanında 10'u yavru 11 köpek ve 4 kedinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD ekibi gönderildi. Botla yerleşim alanına varan 6 kişilik AFAD ekibi, mahsur kalan hayvanları botlara alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Siirt AFAD Müdürü Cahit Akkoyun, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekibin mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alana ulaştırıldığını belirterek "Kurtarılan hayvanlar güvenli alana bırakılarak karınları doyuruldu. Yerleşim alanında başka hayvanların olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

AFAD, baraj havzasında mahsur kalan hayvanları kurtardı

Siirt, Ilısu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:17 Kaynak: AA
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