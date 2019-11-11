Son Dakika Haberleri: AFAD, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivillerin en büyük destekçisi
Son Dakika Güncel AFAD, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivillerin en büyük destekçisi

AFAD, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivillerin en büyük destekçisi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde sivillere gıda maddesi, su, hijyen seti, battaniye ve oyuncak dağıtıldı.

AFAD, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivillerin en büyük destekçisi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sonrası sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde sivillere gıda maddesi, su, hijyen seti, battaniye ve oyuncak dağıtıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım itibarıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına devam ediliyor.

Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler tarafından, harekat kapsamındaki sınır ötesi yerleşim birimlerinde sivillere bugüne kadar 5 bin 921 gıda kolisi, 131 bin 500 kilogram un, 80 bin 900 ekmek, 26 bin 253 parça diğer gıda malzemesi, 20 bin 466 şişe su, 2 bin 726 şişe içecek, 2 bin 475 hijyen seti, bin 990 battaniye ve çocuklar için 1500 oyuncak dağıtıldı.

Barış Pınarı Harekatı, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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