Son Dakika Haberleri: Afad Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

Afad Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

20 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Afad Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Çakacak, risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan AFAD'ın uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum haline geldiğini belirtti.

Çakacak, toplumda farkındalık oluşturmak için afet ve acil durumlar konusundaki eğitimlere büyük önem verdiklerini kaydetti.

Palakoğlu da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye'nin insani faaliyetlerine katkı sunan AFAD Başkanlığı olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:31 Kaynak: AA

İsmail Palakoğlu, Eskişehir, Özdemir Çakacak, AFAD, Güncel
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