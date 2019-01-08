Afad Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, AFAD
Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu
ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Çakacak
, risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan AFAD'ın uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum haline geldiğini belirtti.
Çakacak, toplumda farkındalık oluşturmak için afet ve acil durumlar konusundaki eğitimlere büyük önem verdiklerini kaydetti.
Palakoğlu da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türkiye
'nin insani faaliyetlerine katkı sunan AFAD Başkanlığı olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.