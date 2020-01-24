AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu: "Ekiplerimiz saha taramasına başladı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu: 'Ekiplerimiz saha taramasına başladı' - Son Dakika

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu: "Ekiplerimiz saha taramasına başladı"

6 saat önce

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu:

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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