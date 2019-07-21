Son Dakika Haberleri: AFAD Başkanı, Düzce'de son durumu anlattı
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AFAD Başkanı, Düzce'de son durumu anlattı

54 dakika önce

AFAD Başkanı Güllüoğlu, önceliklerinin Düzce'de su baskını ve toprak kayması sonucu kaybolan 5 kişiye ulaşmak olduğunu belirterek, "Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda.

AFAD Başkanı, Düzce'de son durumu anlattı, System.String[]
AFAD Başkanı Güllüoğlu, önceliklerinin Düzce'de su baskını ve toprak kayması sonucu kaybolan 5 kişiye ulaşmak olduğunu belirterek, "Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda." dedi.
su baskını, Güllüoğlu, Düzce, AFAD, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:52 
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