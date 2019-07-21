AFAD Başkanı, Düzce'de son durumu anlattı
54 dakika önce
AFAD Başkanı Güllüoğlu, önceliklerinin Düzce'de su baskını ve toprak kayması sonucu kaybolan 5 kişiye ulaşmak olduğunu belirterek, "Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda.
AFAD
Başkanı Güllüoğlu
, önceliklerinin Düzce
'de su baskını
ve toprak kayması sonucu kaybolan 5 kişiye ulaşmak olduğunu belirterek, "Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:52
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