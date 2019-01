Afad Başkanı Güllüoğlu: "Afad Olarak Hem Münbiç Hem de Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Operasyonlara...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, AFAD olarak hem Münbiç hem de Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlara hazır olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından dördüncü kez düzenlenen "KYK Tematik Kış Kampları" AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu konuk etti. Programın kapanışında konuşan Güllüoğlu, "AFAD olarak şu an Suriye'nin içinde insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir taraftan da Bangladeş'te bir ekibimiz, Myanmmar'da göç etmek zorunda kalan 1 milyon insan için faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun dışında Yemen'de da faaliyetlerimiz sürüyor. Yine Filistin'e yönelik yardım olarak çalışmaktayız. Bir taraftan da dünyanın neresinde bir kriz olursa bazen bu afet olabiliyor ya da başka türlü bir kriz oluyor, oraya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Ama başta Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de ama özellikle Yemen'de ve Bangladeş'te faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.



AFAD olarak olası sınır ötesi operasyona hazır olduklarına değinen Güllüoğlu, "Hem Münbiç hem doğu, Fırat için ilgili kuruluşların yaptığı hazırlıklar şu aşamada bizim kendi hazırlıklarımız dışında esas diğer ilgili kuruluşlarımızın hazırlıkları daha ön planda onlardan sonraki süreçte bizim daha fazla neler yapabileceğimizi düşen ihtiyaç belli olacak. Daha önceki Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı'nda bu süreç işlerken biz hazırlıklarımızı daha net görebildik. Bundan sonraki süreçte de hani süreç yürüdükçe bize olan ihtiyacı bireylerin, sivillerin ihtiyacını daha net görebilir olacağız. İnsani anlamda bireylerin bireysel ihtiyaçları anlamında insani yardımlar anlamında ne ihtiyaç duyarsa biz ona hazırız" diye konuştu.



"Yeni bir kuruluş olmamıza rağmen dünyada tanınır hale geldik"



AFAD'ın dünya çapında tanınır hale geldiğini belirten Güllüoğlu, "Suriye krizinden sonra gerek Türkiye'de kurduğumuz kamplarla genel olarak Suriyelilere yönelik hizmetleri kurması sebebiyle hem afet konusunda hem de insani yardım konusunda çok ciddi bir bilgi seviyesine ulaştık. 10 yıllık bir kuruluşuz ama 10 yıla nispeten bu sektörde yeni bir kuruluş olmasına rağmen Suriye krizinde göstermiş olduğu başarılarla dünyanın başka yerlerindeki krizlerle çok hızlı bir şekilde öne çıkan bir kuruluş haline geldik" şeklinde konuştu.



Yemen'de 24 milyon insanın iç savaştan ötürü insani yardım beklediğini dile getiren AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Yemen'de 2019 rakamlarına göre Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilecek 24 milyon insan yardım bekliyor. Bu da yaklaşık nüfusun yüzde 80'nine denk geliyor. İhtiyaç sahibi zaten fakir olan Yemen, birde bu yaşanan iç savaşla beraber daha da yoksulaştı. Geçtiğimiz yıl UNİCEF tarafından yayınlanan bir raporda 85 bin çocuğun açlıktan öldüğü raporlandı. Yemen'deki bu kötü durum giderek ve artarak devam ediyor. Bizimde oraya yönelik başta gıda ve sağlık olmak üzere faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu an bir yürüyen kampanyamız da var" diye konuştu.



Yemen'de devam eden yardım kampanyasını dünyanın dört bir tarafına götürmeye devam ettiklerini söyleyen Güllüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu, kendimiz için bir vazife olarak görüyoruz. Yemen'de olan faaliyetlerini yine Suriye'nin içinde, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, Zeytin Dalı Bölgesi'nde, İdlib'te insani yardım faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. AFAD olarak yeni süreçlerde de insani yardıma dair kendi hazırlıklarımızı yaptık. Buradaki bireylerin, sivillerin, kadınların, çocukların krizden en az etkilenmesi için başta gıda olmak üzere diğer insani yardım ihtiyaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyetlerimiz var. Bangladeş'te de bir kamp alanı oluşturduk. Hem AFAD olarak hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yine sağlık bakanlığıyla beraber işlettiğimiz, yürüttüğümüz bir hastane var ve o bölgenin en iyi hastanelerinden birisidir diyebilirim. Dışarıda ameliyatlar yapabildiğimiz, içeride doğumlar yapabildiğimiz bir hastanemiz mevcut."



"Yemen için yardım kampanyamız devam ediyor"



Gülloğlu, "Biz bu faaliyetlerimizi sadece devlet adına yapmıyoruz aynı zamanda milletimiz adına da yapıyoruz. Faaliyetlerimizi yaparken bağış kampanyası olarak çalışıyoruz. Sizlerin vesilesiyle de bu kampanyalara gelecek olan her bir desteği milletimiz adına buralara götürüyoruz. Bunun için gerek web sayfamız üzerinden gerekse kredi kartıyla gerek bütün bankalardaki bağış ekranlarında ya da en kolay şekilde 1866'ya SMS göndererek bize yapmış olduğu faaliyetlerimize katkı sağlayabilirler" dedi. - KASTAMONU

