AFAD Başkanı Güllüoğlu:  Dağcılar hava koşullarına dikkat etmeli

AFET ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Dağcılık sporu ile ilgilenen vatandaşlarımızın doğru mecralar ve rotalar izlemeleri, ayrıca hava koşullarına dikkat etmeleri çok önemli" dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamasında, geçen pazar akşamı Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. AFAD, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydeden Güllüoğlu, "Uludağ'da karın yoğun olduğu yerde, zorlu bir ortamda çalışmalar devam ediyor. Umarım vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabiliriz" dedi.

'BENZERİ VAKALARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Güllüoğlu, dağcılık faaliyetlerini yürütenlerin bulunduğu konumu vermesi, kendilerini riske atmamaları gerektiğini gibi dikkat etmeleri gereken önemli konuların olduğunu belirterek, " Türkiye 'nin farklı bölgelerinde biz benzeri vakalarla karşılıyoruz. Dağcılık sporu ile ilgilenen vatandaşlarımızın iletişim kanallarına, hava koşullarına dikkat etmeleri çok önemli. Doğru mecralar ve rotalar izlemeleri yine çok önemli. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız; ama bu koşullar bizim için de zorlu koşullar" diye konuştu.

'SİYANÜR SATIŞI DAHA ÇOK DENETLENECEK'

Güllüoğlu, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) olaylarının dikkatli incelenmesi gereken olaylar olduğunu, bu konuda geçen haftalarda konferans düzenlediklerini bildirdi. KBRN vakalarını, endüstriyel kazalarda, evlerde, okullarda ve intihar vakalarında gördüklerini belirten Güllüoğlu, "Bizim burada asli görevimiz; bu tür vakalarda en güvenli şekilde hem görev alanlarının etkilenmesini azaltmak hem bir kişi etkilenmişse onların etrafında etkilenenleri azaltmak" dedi.

KBRN malzemelerinin hassas ve insan sağlığını etkileyen malzemeler olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, "Ticaret Bakanlığı ve bizim de bağlı bulunduğumuz İçişleri Bakanlığı 'nın yaptığı ortak çalışma ile bundan sonra siyanür satışı daha çok denetlenecek. Bunu çok doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı.

'25 KİŞİLİK EKİBİMİZ GERİ DÖNDÜ'

Arnavutluk 'ta 26 Kasım'da meydana gelen depremin ardından, bölgeye AFAD'tan 25 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiğini hatırlatan Güllüoğlu, "Hem arama kurtarma faaliyetleri, ardından insani yardım faaliyetlerini yürüttük. 50'den fazla ne yazık ki can kaybı var. Bazı vatandaşların cesedine ulaşma konusunda bizim ekiplerimiz yardımcı oldu. 2 gün önce arkadaşlarımız yine Genelkurmay Başkanlığımızın gönderdiği uçakla döndüler" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYEN EN BÜYÜK AFET TÜRÜ DEPREM'

Güllüoğlu, Türkiye'yi etkileyen en büyük afet türünün deprem olduğunu, Temmuz ayında başlattıkları, 'Afetlere Hazırlık Yılı Programı' kapsamında toplumun bilinçlenmesi için yapılan faaliyetlerin önemine dikkati çekti. Güllüoğlu, "Afetler için devletin yapması gerekenler var; ama bireylerin yapması gerekenleri hatırlatmak için her aya bir tema belirledik. Bu ayın teması da, 'binaların güvenliği'. Bir elbise alırken en ince detayına kadar bakıyoruz; ama ev kiralarken veya satın alırken o kadar fazla dikkat etmiyoruz. Evlerin sağlamlığı konusunda özen göstermemiz gerekiyor. Gerek Kartal 'da yıkılan binada, gerek başka enkaz oluşan binalardan biliyoruz ki, binaların güvenliğini kontrol ettirmeye önem göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile röp.

-AFAD ekiplerinin Arnavutluk'ta arama kurtma faaliyetleri

-Faaliyetlerden detaylar

Haber- Kamera: Selen YALAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,