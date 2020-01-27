AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Güllüoğlu: 'Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı' - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

6 saat önce

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

AFAD Başkanı Güllüoğlu:

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

Güllüoğlu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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