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AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"
6 saat önce
AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:48 Kaynak: AA
AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"
Son Dakika Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu: Depremzedeler için toplanan bağış 73 milyon TL'ye ulaştı Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı