AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Güllüoğlu: 'Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı' - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Enkazdaki son vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da deprem bölgesinde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da deprem bölgesinde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Gülloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elimizdeki bilgilere göre, enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cenaze, enkaz altından çıkarılarak ambulansa alındı.

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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