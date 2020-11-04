AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
04.11.2020 10:55
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yıkıma neden olduğu İzmir'de, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını açıkladı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yıkıma neden olduğu İzmir'de, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını açıkladı.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Güllüoğlu, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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