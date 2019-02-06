Afad Başkanı Güllüoğlu: "(Kartal'da Çöken Bina) Olayın Başından İtibaren İtfaiye, Umke ve 112...
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AFAD Başkanı Güllüoğlu: "(Kartal'da çöken bina) Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz"
AFAD
Başkanı Güllüoğlu
: "( Kartal
'da çöken bina) Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:14 Kaynak: AA
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