Son Dakika Haberleri: Afad Başkanı Güllüoğlu, Kastamonu'da

Afad Başkanı Güllüoğlu, Kastamonu'da

14 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti.

Afad Başkanı Güllüoğlu, Kastamonu'da, System.String[]
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti.

AFAD İl Müdür Vekili Şakir Nergiz ve Şube Müdürü Dr. Suat Tüfekçi tarafından karşılanan Güllüoğlu, kurumun konferans salonunda yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Bölge AFAD Lojistik Deposu'na geçen Güllüoğlu ve beraberindekiler, burada incelemelerde bulundu.

Kurum personeliyle bir araya gelerek sohbet eden Güllüoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurumdan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Kastamonu, AFAD, Güllüoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:08:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad Başkanı Güllüoğlu, Kastamonu'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]