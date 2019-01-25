Afad Başkanı Güllüoğlu, Kastamonu'da
14 dakika önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD
) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu
, Kastamonu
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret etti.
AFAD İl Müdür Vekili Şakir Nergiz ve Şube Müdürü Dr. Suat Tüfekçi tarafından karşılanan Güllüoğlu, kurumun konferans salonunda yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.
Daha sonra Bölge AFAD Lojistik Deposu'na geçen Güllüoğlu ve beraberindekiler, burada incelemelerde bulundu.
Kurum personeliyle bir araya gelerek sohbet eden Güllüoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kurumdan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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