AFAD Başkanı Güllüoğlu:

NEW Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'nin İdlib bölgesinde yayılma ihtimaline karış takipte olduklarını bildirdi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği "AFAD Kovid-19 Çalışmaları" başlıklı online konferansa katılan Güllüoğlu, virüs salgınına ilişkin AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgınla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki mültecilerin ihtiyaçlarının dünya gündeminden düştüğünü belirten Güllüoğlu, "İnsanların günlük temel gıda ve barınma ihtiyaçları sürerken, öte yandan da salgın başlarsa diye sağlık yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları ile İdlib bölgesinde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

"Salgının yayılma ihtimaline karşı bölgeyi takip ediyoruz"

Güllüoğlu, şu ana kadar İdlib bölgesinde Kovid-19 vakasına rastlanmadığını belirterek, "Geçişler sınırlı olduğu için bu iyiye işaret, ama salgının yayılma ihtimaline karşı bölgeyi takip ediyoruz." diye konuştu.

Virüs tehlikesinin sağlık alt yapısı olmayan Gazze, Afganistan ve Yemen için de geçerli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Bu tür kriz yaşanan bölgelerde sağlık alt yapısı çöktüğü, sağlık personalı kalmadığı ve bazen hastaneler özel olarak hedef alındığı için Kovid-19 salgını daha büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci bulunduğunu hatırlatan Güllüoğlu, gerek Türkiye içinde gerekse de sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi insanlara yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Güllüoğlu, dünyada 70 milyon civarında yerinden edilmiş insan olduğuna işaret ederek, "Bu neredeyse büyük bir ülkenin nüfusu kadar. Hiç kimse doğduğu ülkeyi seçmiyor, ama ötekine yardım etmek ızdırabı paylaşmak bir tercih olabilir." dedi.

Türkiye'nin üretim kapasitesi yüksek

Salgında bütün dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Güllüoğlu, Türkiye'nin üretim kapasitesinin yüksek olmasından dolayı önce kendi ihtiyacını gözeterek dünyadaki diğer ülkelere sağlık ekipmanı konusunda yardımlarda bulunduğunu aktardı.

Güllüoğlu, "Türkiye, kapasitesi ölçüsünde 'ben insanlık vazifemi yerine getiriyorum' diyerek İtalya, İspanya, İngiltere, İran gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi ülkeye bu salgın sürecinde tıbbi malzeme yardımında bulundu." ifadelerini kullandı.