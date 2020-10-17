AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz

17.10.2020 15:24
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz, System.String[]

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, afet yönetimini tek başına yapamayacaklarını belirterek, "Kurumların el ele birlikte Elazığ'da olduğu gibi, Giresun'da olduğu gibi ortak çalışmasıyla biz afetleri yönetebiliyoruz" dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, afet yönetimini tek başına yapamayacaklarını belirterek, "Kurumların el ele birlikte Elazığ'da olduğu gibi, Giresun'da olduğu gibi ortak çalışmasıyla biz afetleri yönetebiliyoruz" dedi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa çalışma grupları toplantısı yapıldı. Bursa İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AFAD Bursa Başkanı Yalçın Akın, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Canbolat başkanlığında başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan AFAD Başkanı Güllüoğlu, Bursa'nın güvenliğinin Türkiye için önemli olduğuna değindi. Afetlerin hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Güllüoğlu, "Bizim de bunun farkında olarak yaptığımız işi yaparken afetle ilgili bir gündemi aklımızda tutarak devamlı çalışmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız toplantıda farklı konu başlıklarını ele almıştık. Bugün de yine ilgili 3 ayrı kurumumuzla Bursa il afet müdahale planımızın barınma, beslenme ve hasar tespit gruplarının sunumlarını dinleyeceğiz. Afet literatürünün şöyle bir yaklaşımı vardır; 'En kötüsü için hazırlan ama en iyisini um' diye. Biz de burada ilk başta deprem olmak üzere Bursa içinde ve Bursa'nın yakınlarından geçen fay hatlarının olası bir durumda vereceği hasar ne olur senaryosunu kurumlarımızla hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuşu.Afet yönetimini AFAD'ın tek başına yapamayacağını, altından kalkamayacağını belirten Başkan Güllüoğlu, "Kurumların el ele birlikte Elazığ'da olduğu gibi, Giresun'da olduğu gibi ortak çalışmasıyla biz afetleri yönetebiliyoruz. O yüzden katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz. Altını özellikle çizerek vurgulamam gereken bir şey var ki; biz bu çalışmalarımızı yine valilerimiz uhdesinde götürüyoruz. Bursa'nın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" ifadelerini kullandı.VALİ CANBOLAT: BURSA, AFET VE DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLERDEN BİRİBursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursa afet müdahale planının 3 tane çalışma programı grubunun brifingini alacağız. Birlikte değerlendirip, karşılıklı sorular soracağız. Bu planın en iyi şekilde yürüyebilmesi, bir afet durumunda en iyisinin yapılabilmesi noktasında da gayret sarf edeceğiz. Bursa afet ve deprem riski yüksek olan illerden biridir ama Bursa Türkiye için de bir o kadar kıymetli bir şehirdir. Hem nüfus itibariyle hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sanayisi itibariyle de Türkiye'nin ikinci büyük ihracata sahip ili ve sanayi büyüklüğü itibariyle de Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Bunların korunması, geliştirilmesi ve her türlü afete karşı hazırlıklı bulundurulması da biz idarecilerin temel görevi. Buna her zaman hazırlıklı olmalıyız. Deprem ve afet gelmeden önce de her türlü tedbiri yapılabilecek iyileştirmeler varsa da bunları bir an önce geliştirmenin yöntemlerini aramalıyız" dedi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, afet yönetimine dair fikirler görüşüldü.


AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz

Güllüoğlu, Giresun, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz - Son Dakika

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