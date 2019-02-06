Afad Başkanı Güllüoğlu: "Olay Yerindeki Kurtarma Personelimize İlaveten İhtiyaç Halinde Çalışmak...
1 saat önce
AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz.
AFAD
Başkanı Güllüoğlu
: "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA
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