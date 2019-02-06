Son Dakika Haberleri: Afad Başkanı Güllüoğlu: "Olay Yerindeki Kurtarma Personelimize İlaveten İhtiyaç Halinde Çalışmak...

Afad Başkanı Güllüoğlu: "Olay Yerindeki Kurtarma Personelimize İlaveten İhtiyaç Halinde Çalışmak...

1 saat önce

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz.

Afad Başkanı Güllüoğlu:
AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA

AFAD, Güllüoğlu, Güncel
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