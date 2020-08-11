AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Türkiye Beyrut'un yanında" - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Türkiye Beyrut'un yanında"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin büyük bir felakete maruz kalan Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek, başkent Beyrut halkının da Türkiye'yi sevdiğini ve bu durumun sorumluluğu artırdığını söyledi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin büyük bir felakete maruz kalan Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek, başkent Beyrut halkının da Türkiye'yi sevdiğini ve bu durumun sorumluluğu artırdığını söyledi.

Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama sonucu başkenti ciddi bir yıkıma maruz kalan Lübnan, henüz şokunu atlatamadığı felaketin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin çeşitli yardım ve desteklerini yanında buldu.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Türkiye'nin Lübnan'daki yardım çalışmalarını, halen arama kurtarma faaliyetlerine devam ettikleri Beyrut Limanı'nda AA'ya değerlendirdi.

Lübnan'ın en büyük ticaret kapısı olmasının yanı sıra tahıl, ilaç ve diğer temel ürünlerde ülke için bir ambar görevi gören Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan felaketin hemen ardından harekete geçtiklerini belirten Güllüoğlu, halihazırda AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Kızılay ekipleri olarak Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

"Anında yardıma hazır olduğumuzu Lübnan'a ilettik"

Güllüoğlu, "Tam bir hafta önce burada arkamda görmüş olduğunuz ambarın tahıl silosunun hemen ön tarafındaki depoda çok büyük bir patlama meydana geldi. Tabii saatler içinde bütün haber kanallarında duyduk." diyerek, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden Lübnan makamlarına yardıma hazır olduklarına dair bilgi verdiklerini anlattı.

Lübnan'da özellikle tıbbi anlamda yardıma ihtiyaçlarının olduğu yönünde kendilerine bilgi geldiğini aktaran Güllüoğlu, "Biz de AFAD'dan arama kurtarma ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan arkadaşlarımızla tıbbi yardım malzemelerini, Genelkurmay Başkanlığımızın bize tahsis etmiş olduğu uçakla 5 Ağustos gece saatlerinde buraya getirdik." diye konuştu.

"Arama kurtarma faaliyetlerine patlamanın olduğu noktada başladık"

Güllüoğlu, başkente ulaşmalarının ardından 6 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda çalışmaya başladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geniş bir alan var karşımızda. Patlama bölgesi alanlara ayrıldı. Bize de hemen o tahıl silosunun ön tarafındaki bir yer verildi ve biz orada arama kurtarma faaliyetlerine başladık. Tam patlamanın merkez noktası diyebilirim."

Güllüoğlu, tam olarak kaç kişinin kaybolduğu ve kayıpların nerede olduğu konusunda net bilgiler olmadığını ifade etti.

Patlamanın mesai saati sonrası olmasının nispeten iyi olduğunu belirten Güllüoğlu, "Çünkü o anda limanda çalışan çok kimse yoktu ama yangın için çalışan itfaiyeciler vardı. O yüzden de can kaybının en çok olduğu grup itfaiyeciler." dedi.

"Arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırmayı düşünüyoruz"

Güllüoğlu, bugün ya da yarın arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırmayı düşündüklerini ifade ederek, "Lübnan ordusu bu bölgeyi kontrol ediyor. Onlarla da görüşerek arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, bir taraftan da insani yardım anlamında çalışmaların devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hem patlama ile ilişkili olarak hem patlamadan önce burada ciddi bir ekonomik kriz söz konusu. Patlama ile beraber de binlerce insanın evi etkilendi, camları, kapıları patladı. Hemen bu taraftaki limanın arka tarafındaki mahallelerde çok ciddi hasarlar meydana geldi. Burası tabi Beyrut'un merkezi diyebiliriz. Hem ticari anlamda merkezi hem de tarihi ve ekonomik anlamda merkezi. O yüzden de patlamanın buraya ekonomik etkisinin çok olacağını düşünüyoruz."

"Türkiye Beyrut'un yanında"

Lübnan'ın diğer bölgelerinde de Türkiye'nin gerek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'yla (TİKA) gerek AFAD'la gerek başka kurumlar ile yaptığı diğer çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Güllüoğlu, "Güney kesimindeki Sayda kentinde yer alan Türk Hastanesi'nin açılışı yapılmıştı ama Lübnan'ın iç meseleleri nedeniyle hizmet vermiyordu. Onun tekrar düzene konulması konusunda Türkiye ile diğer bölgelerde yaptıkları gözlemleme imkanımız oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin Lübnan'ın yanında yer aldığının altını çizen Güllüoğlu, "Türkiye Beyrut'un yanında. Bu patlama, gerek siyasi gerekse ekonomik olarak zor günler yaşayan, üstüne Kovid-19 sürecinde olan bir şehirde meydana geldi. Onun için biz buraya geldik ve bunu bir vazife olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin Lübnan ile tarihi, kültürel, dini bağları kuvvetli ve bu anlamda Türkiye'den beklentileri büyük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Lübnan'a yeni yardım gelmesi bekleniyor

Türkiye olarak Beyrut'un yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Güllüoğlu, bundan sonrası için TİKA'nın 400 tonluk gıda tedariği sağlayacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların verdikleri talimatlar doğrultusunda Lübnanlılara yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Lübnan'ın tıbbi başta olmak üzere farklı alanlarda ciddi ihtiyaçlarının olduğuna işaret eden Güllüoğlu, "Özellikle Kovid-19 süreci devam ettiği için gelecek olan uçakla yine bir yardım sevkiyatı planlanıyor. Biz Beyrut'un ve Lübnan'ın yanında olacağız." dedi.

"Lübnan halkı Türkiye'yi seviyor"

Beyrut'ta farklı etnik grupların yaşadığı bölgelerde dolaşma fırsatı bulduklarını aktaran Güllüoğlu, "Halk Türkiye'yi seviyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Birçoğu Türkiye'yi görmüş, İstanbul'u görmüş. Yani halk anlamında hiçbir sorun olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Güllüoğlu, Lübnanlıların büyük bir kısmının, Türkiye'yi sevdiğine çok tanıklık ettiklerini dile getirerek, yönetim anlamında Türkiye karşıtı söylemleri olan kesimlerin olduğu ancak Lübnan halkının Türkiye'yi sevdiği ve Türkiye'yi yanında istediğini ifade etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Bu da açıkçası bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Biz burada Türkiye sevgisinden başka bir şey görmedik." dedi.

Güllüoğlu, Türkiye, Beyrut, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Güllüoğlu: 'Türkiye Beyrut'un yanında' - Son Dakika

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